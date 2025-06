Un’educatrice dell’infanzia da inserire all’asilo nido

Sei un'appassionata educatrice dell'infanzia? L'asilo nido di Vedano al Lambro sta cercando proprio te! Un'opportunità unica per mettere in pratica la tua creatività e contribuire allo sviluppo dei più piccoli. In un periodo in cui il gioco e l'educazione esperienziale sono sempre più valorizzati, potrai progettare attività stimolanti che favoriscono la socializzazione. Non perdere l'occasione di fare la differenza nella vita di tanti bambini!

Asilo nido a Vedano al Lambro cerca 1 educatrice asilo nido per assistenza e intrattenimento dei bambini, progettazione delle attività di animazione ricreativa ed educativa da quelle più semplici (ad esempio attraverso l’uso dei giochi) a quelle più complesse al fine di stimolare il loro sviluppo sociale. Si richiede: laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione (classe L-19) o laurea specialisticamagistrale in ambiti correlati; preferibile esperienza pregressa ma si valutano anche profili alla prima esperienza. Si offre contratto a tempo indeterminato full time da lunedì al venerdì tra le 8 e le 1617. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’educatrice dell’infanzia da inserire all’asilo nido

