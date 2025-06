Undici anni nascosta in Spagna | arrestata la madre bimba privata di identità scuola e libertà

Un racconto di inganni e speranze infrante, quello di Matilde, la bambina italiana nascosta in Spagna per oltre undici anni. Una vita vissuta nell’ombra, privata della propria identità e libertà, ora finalmente riaffiora alla luce grazie all’arresto dei responsabili. La vicenda solleva domande sul diritto, sulla tutela dei minori e sulla forza della verità. La storia di questa giovane vittima è un monito potente: la speranza può rinascere anche dai momenti più bui.

La 13enne sottratta al padre e cresciuta in clandestinità, coinvolti la nonna e un parente. Per oltre undici anni una bambina italiana, Matilde, è stata tenuta nascosta in Spagna, con una falsa identità, lontana dalla scuola, senza documenti e senza sapere chi fosse davvero. Ora la madre, il compagno, la nonna e un altro familiare sono stati arrestati: per loro le accuse sono gravi, si parla di sequestro di persona aggravato e sottrazione internazionale di minore. I fatti risalgono al 2014, quando la piccola – oggi tredicenne – aveva solo tre anni. Dopo una lunga battaglia giudiziaria tra i genitori, il Tribunale di Milano aveva disposto l'affidamento della minore al Comune, con collocamento presso la madre.