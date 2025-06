Underdogs su Disney+ la serie con Ryan Reynolds che racconta gli ' eroi sconosciuti' della natura

Siete pronti a scoprire gli eroi sconosciuti della natura? Con "Underdogs", Ryan Reynolds ci guida in un viaggio affascinante nel mondo degli animali meno celebrati ma straordinari. Questa serie, che si inserisce nel crescente trend di celebrazione della biodiversità , ci invita a riflettere sull'importanza di ogni creatura nel nostro ecosistema. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di conoscere chi davvero tiene in equilibrio la vita sulla Terra!

“Siamo così fieri di portare gli eroi non riconosciuti del mondo naturale in cima alla catena alimentare dell’intrattenimento, non vediamo l’ora che tutti possano guardarla”. Ryan Reynolds, voce narrante del progetto, racconta così Underdogs, la serie National Geographic che si concentra sugli. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Underdogs su Disney+, la serie con Ryan Reynolds che racconta gli 'eroi sconosciuti' della natura

