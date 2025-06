Un’altra volta | Fabregas-Inter la stoccata sui social del presidente del Como che gela i nerazzurri

In un clima calcistico sempre più carico di tensioni e intrighi, il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social con un post enigmatico. Una semplice frase, "Un'altra volta", accompagnata da un video che evoca la lotta tra preda e predatore, ha acceso i riflettori su una rivalità che trascende il campo. In un'epoca dove ogni parola conta, le tensioni tra club si fanno sempre più avvincenti.

“Un’altra volta”. È l’unica frase scritta da Mirwan Suwarso, presidente del Como, in una storia Instagram pubblicata nella serata di martedì. Tre parole a corredo di un video che vede protagonista un rinoceronte, intenzionato ad attaccare un gruppo di persone. Situazione però tenuta sotto controllo da un ranger. Insomma, un video criptico ma che è diventato chiarissimo dopo le dichiarazioni di oggi, mercoledì 4 giugno: il riferimento è al tentativo dell’Inter di “scippare” Cesc Fabregas al Como dopo l’addio di Simone Inzaghi. Da 24 ore è partito ufficialmente l’assalto nerazzurro al tecnico spagnolo, ma Suwarso – stando almeno alla sua stoccata sui social – sembra intenzionato a respingerlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un’altra volta”: Fabregas-Inter, la stoccata sui social del presidente del Como che gela i nerazzurri

Altri articoli sullo stesso argomento

Ranieri furioso dopo Atalanta Roma: «L’arbitro ha dato rigore ed era rigore, dispiace non ci sia linearità di giudizio. Non si può fare una volta sì e l’altra no». Poi abbandona l’intervista - Claudio Ranieri è furioso dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta. In un'intervista a DAZN, l'allenatore giallorosso ha espresso il suo disappunto per l'assegnazione del rigore, sottolineando la mancanza di linearità nelle decisioni arbitrali.

Segui queste discussioni su X

Inter, pressing su #Fabregas La risposta social del presidente del Como: un rinoceronte, un ranger, una tentata carica respinta con la scritta “un’altra volta” Tweet live su X

.@paolomieli: "A Gaza un'altra strage per il cibo, questa volta l'esercito israeliano ha ammesso di aver sparato. Leggendo i giornali internazionali, in particolare gli inglesi, mi colpisce che Israele conduce un'operazione così delicata senza fermarsi agli errori c Tweet live su X