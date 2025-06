Un' abitazione di San Cristoforo trasformata in piazza di spaccio | arrestati due ventenni

In un’epoca in cui la lotta alla droga è più che mai cruciale, due giovani di Catania hanno scelto di trasformare un’abitazione in una vera e propria piazza di spaccio. Gli agenti della polizia, attenti alle dinamiche del quartiere San Cristoforo, hanno messo fine a questa attività illecita. Questo arresto ci ricorda quanto sia importante la presenza delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze, proteggendo le comunità vulnerabili.

Due giovani catanesi di 22 e 27 anni sono stati arrestati dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania, che hanno scoperto una piazza di spaccio allestita all'interno di un'abitazione di San Cristoforo. L'attenzione degli agenti è stata richiamata dagli schiamazzi di un gruppo.

