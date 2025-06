Una vita per la cultura addio a Rosa Spera

Rosa Spera, una vita dedicata alla cultura e all'educazione, ci lascia un'eredità preziosa. La sua passione per la promozione delle donne nella letteratura e nelle arti ha ispirato generazioni. In un'epoca in cui il contributo femminile è più che mai cruciale, la sua scomparsa rappresenta una grande perdita. Ogni messaggio di cordoglio sui social è un tributo a chi ha saputo trasformare la cultura in strumento di cambiamento. La sua voce vivrà sempre nei cuori di

Pistoia, 4 giugno 2025 – “Ciao anima nobile”. E’ solo uno dei tantissimi saluti che si susseguono sui social da ieri mattina, da quando si è diffusa la notizia della morte, inattesa, di Rosa Spera, ex insegnante, componente attivissima dell’associazione Donne di Carta, impegnata in tante iniziative culturali e sociali. Il cordoglio per la scomparsa di Rosa, che abitava a Pistoia, sul viale Arcadia, con la famiglia, è vastissimo e profondo, si estende dalla città alla montagna, da Montale alla piana pistoiese. Innumerevoli i ricordi di chi l’ha conosciuta e amata, a partire dai suoi alunni nelle scuole elementari di Stazione a Montale dove ha insegnato per tanti anni, lasciando la traccia di una maestra dinamica e creativa, instancabile nella dedizione alle sue classi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una vita per la cultura, addio a Rosa Spera

