Una nuova tangenziale per accelerare l’annessione

Nuove strade, vecchie tensioni: la costruzione di una tangenziale vicino al villaggio beduino di Khan al-Ahmar riaccende il dibattito sull'annessione dei territori palestinesi. Questo progetto non è solo un'infrastruttura, ma un simbolo delle fragili dinamiche geopolitiche in corso. La demolizione della comunità e della sua scuola rappresenta una sfida alla resistenza culturale e identitaria. Rileggiamo questo capitolo della storia per comprendere il futuro della regione.

Non si parlava da un po’ del villaggio beduino di Khan al-Ahmar, ai piedi di Gerusalemme. Destinato alla demolizione nei piani delle autorità israeliane – e con esso la «Scuola . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Una nuova tangenziale per accelerare l’annessione

Altre letture consigliate

La rivoluzione della viabilità: "La nuova Tangenziale est prevista nel Piano strutturale" - La nuova tangenziale est, parte fondamentale del piano strutturale in evoluzione, rappresenta una risposta cruciale alle sfide della viabilità.

Segui queste discussioni su X

? Il percorso della nuova tramvia Tangenziale Sud sarà compatibile con il valore paesaggistico dell’Appia Antica? Se ne discute tra tecnici e istituzioni. Approfondisci https://odisseaquotidiana.com/2025/05/incontro-tramvia-tangenziale-sud-ente-parco-app Tweet live su X

Verdi, M5s e Pd, che sostengono l’ex atleta, devono fare i conti con il luogo di culto, l’apertura della candidata all’energia atomica, la sua ambiguità sulla nuova tangenziale e anche sui finanziatori del restyling dello stadio. di @amendolaraf Tweet live su X

#Roma #viabilità Tangenziale, per incidente la galleria della Nuova circonvallazione interna al momento è chiusa in direzione di San Giovanni.????? ??????? Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Una nuova tangenziale per accelerare l’annessione

Da ilmanifesto.it: Israele (Internazionale) Non si parlava da un po’ del villaggio beduino di Khan al-Ahmar, ai piedi di Gerusalemme. Destinato alla demolizione nei piani delle autorità israeliane – e con esso la «Scuol ...

Tangenziale, chiusura vecchio tratto: il tira e molla tra Comune e Ferrovie

Scrive romatoday.it: Grande confusione sotto il cielo della viabilità del III Municipio: da un lato, la nuova tangenziale, inaugurata da Alemanno lo scorso 20 aprile; dall'altro, la vecchia tangenziale che da ...

Tangenziale, chiusa per allagamento la Nuova circonvallazione interna: traffico paralizzato

Come scrive ilmessaggero.it: Sulla Tangenziale di Roma è chiusa, a causa di un allagamento, la Nuova circonvallazione interna direzione San Giovanni. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della Tangenziale.