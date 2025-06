Una nuova rassegna estiva di concerti d' organo omaggia il patrimonio culturale della Romagna Toscana

una nuova rassegna estiva di concerti d’organo omaggia il patrimonio culturale della Romagna toscana. Domenica 15 giugno, nella suggestiva cornice della Concattedrale di Santo Stefano a Modigliana, prende il via un percorso che unisce musica, storia e tradizione, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Articolata in tre appuntamenti, questa iniziativa promette di riscoprire le radici profonde di un territorio ricco di bellezza e cultura. Non perdere l’occasione di vivere l’arte organistica in un contesto straordinario.

