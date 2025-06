Una linea express per gli studenti di Selva Candida e Selva Nera

Un servizio rapido e efficiente pensato per gli studenti di Selva Candida e Selva Nera, collegando Piazza Sabbioneta alla Stazione Ipogeo degli Ottavi. Questa linea express mira a favorire l’accesso alle scuole superiori e a garantire un ritorno a casa più sicuro e comodo, rispondendo alle esigenze di una comunità in crescita. È il primo passo verso un futuro più connesso e sostenibile per i giovani del nostro quartiere, perché l’istruzione e la mobilità devono andare di pari passo.

Una linea express che colleghi Piazza Sabbioneta alla Stazione Ipogeo degli Ottavi con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità alle scuole superiori e il ritorno a casa degli studenti al termine delle lezioni. Questa è la mozione approvata all'unanimità dall'assemblea capitolina (in data 29.

