Una giornata di sport e inclusione con il Baskin a Nibbiano

Il 1° giugno, Nibbiano ha ospitato una straordinaria giornata di sport e inclusione con il Baskin, un'iniziativa che unisce persone di ogni capacità in nome del divertimento. Questo evento non solo celebra il valore dello sport come strumento di integrazione, ma si inserisce in un trend crescente di inclusività sociale. Scoprire il potere del gioco condiviso è un invito a tutti: insieme possiamo rompere le barriere!

Baskin significa sport, inclusione e divertimento. A Nibbiano il Comune di Alta Val Tidone accoglie a braccia aperte il Baskin Piacenza. Domenica 1° giugno, per il terzo anno consecutivo, si è svolta una dimostrazione di questo sport inclusivo che permette a normodotati e disabili di giocare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Una giornata di sport e inclusione con il Baskin a Nibbiano

