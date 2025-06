Una fuga da film inseguimento per oltre 20 chilometri | arrestato l’auto era piena di droga

Un inseguimento mozzafiato, degno di un film d'azione, ha animato le strade di Pontedera. Un uomo a tutta velocità, con oltre 20 chilometri di fuga e droga a bordo, ha dimostrato quanto sia crescente il traffico di sostanze stupefacenti anche in provincia. Questo episodio evidenzia un trend preoccupante: la criminalità si muove sempre più audacemente, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Cosa succederà ora? La tensione è palpabile.

Pontederaa, 4 giugno 2025 – Scene da film d’azione tra le strade della provincia pisana. Una fuga rocambolesca a oltre 100 kmh, manovre pericolose e droga lanciata dal finestrino per disfarsene. Alla fine, dopo 20 chilometri di inseguimento notturno, l’uomo alla guida è stato bloccato dai carabinieri e arrestato. È successo nella notte tra il 29 e il 30 maggio, tra i comuni di Cascina e Pontedera. A finire in manette è stato un 48enne, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il blitz è scattato intorno alle 3 del mattino, quando una pattuglia della stazione dei carabinieri di Cascina, impegnata in un controllo lungo la via Tosco-Romagnola, ha intimato l'alt a un'auto sospetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una fuga da film, inseguimento per oltre 20 chilometri: arrestato, l’auto era piena di droga

