Una delle più grandi praterie marine della Terra è in pericolo

Siamo di fronte a un allerta silenziosa: il Saya de Malha, una delle più vaste praterie marine, sta pericolosamente vacillando sotto l'assalto della pesca intensiva. Questo ecosistema non è solo un paradiso naturale, ma un alleato nella battaglia contro la crisi climatica. Proteggere il mare significa tutelare il nostro futuro. Scopri come possiamo fare la differenza insieme, prima che sia troppo tardi.

Il Saya de Malha, nell’oceano Indiano, è minacciato dalla pesca aggressiva praticata da una flotta internazionale di pescherecci. La sua distruzione comprometterebbe la lotta alla crisi climatica. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Una delle più grandi praterie marine della Terra è in pericolo

