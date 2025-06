Una decisione presa dopo eventi dolorosi | la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt debutta col nuovo nome

Un nuovo inizio per Shiloh Jolie-Pitt, che ha scelto di presentarsi con un nome rinnovato. In un periodo di trasformazioni familiari, la sua apparizione a Los Angeles segna una tappa significativa nella vita di una giovane artista. La capsule collection di Isabel Marant, lanciata in collaborazione con Net-A-Porter, non è solo moda; è l’affermazione di uno stile unico e personale. Questo debutto ci ricorda quanto possa essere potente la reinvenzione.

La secondogenita di Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh Jolie, ha debutta con il suo nuovo nome. La stilista francese Isabel Marant ha lanciato una capsule collection donna, in collaborazione con il marchio di lusso Net-A-Porter. La figlia della coppia ha fatto una rara apparizione a Los Angeles per presentare la collezione di moda, debuttando con il cambio di nome Shi Joli. Angelina Jolie ha ufficialmente rimosso il cognome Pitt dal proprio nome. La richiesta di modifica del nome della 18enne invece era stata approvata nell’agosto scorso da un giudice della Corte Superiore di Los Angeles, così Shiloh Jolie ha deciso di eliminare il cognome paterno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Una decisione presa dopo eventi dolorosi”: la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt debutta col nuovo nome

