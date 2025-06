Una calda atmosfera la conferenza concerto sul clima che cambia

Venerdì 6 giugno, il teatro Italia di Rocca San Casciano si trasformerà in un palcoscenico di parole e musica per affrontare uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il cambiamento climatico. Questo evento coinvolgente non è solo un concerto, ma un'opportunità per riflettere sulla transizione energetica promossa dalla Regione Emilia-Romagna. Un'occasione imperdibile per chi desidera approfondire come le azioni locali possano contribuire a un futuro sostenibile!

In attuazione del progetto sulla transizione energetica promosso della Regione Emilia-Romagna il Comune di Rocca San Casciano organizza un evento sul tema. Venerdì 6 giugno alle ore 21 il teatro Italia ospita uno spettacolo in parole e musica sul clima che cambia. La conferenza-concerto si.

