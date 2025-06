Un vaccino per debellare la dengue entro il 2026 | la nuova ricerca tra Brasile e Cina

In un mondo segnato da tensioni geopolitiche e sfide globali, una speranza si fa strada: tra Brasile e Cina nasce una nuova ricerca per un vaccino contro la dengue, pronta a rivoluzionare la lotta contro questa malattia che colpisce milioni di persone ogni anno. Entro il 2026, potremmo assistere a una svolta decisiva nella salute internazionale, dimostrando che anche in tempi difficili, l’innovazione può aprire nuove frontiere di speranza.

Tra tante tensioni ed eventi poco rassicuranti sulla scena internazionale, ogni tanto arriva anche qualche buona notizia: a partire dal prossimo anno il Brasile prevede di lanciare un nuovo vaccino in grado di fermare la dengue, malattia che, pur non essendo presente in Europa, è endemica e presente in ben 110 Paesi al mondo, dove ogni anno affligge tra i 100 e i 400 milioni di individui. La febbre dengue, o semplicemente dengue, è una malattia infettiva, causata da un virus che si trasmette attraverso il morso della zanzara tigre, che prolifera in molte zone dal clima tropicale e temperato, tra cui proprio il Brasile, in cui nel solo 2025, secondo i dati raccolti dall'Arbovirus Monitoring Panel, si sono registrati circa 400mila casi, con almeno 160 decessi.

