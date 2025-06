Un uomo più grande Il servizio de Le Iene fa infuriare i Poggi | ricostruzioni da romanzo

Il servizio de "Le Iene" ha riaperto ferite profonde nella famiglia Poggi, dando voce a ricostruzioni che sembrano uscire da un romanzo. Questa nuova ondata di attenzione mediatica sul delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, solleva interrogativi su verità e giustizia. In un'era dove le narrazioni sensazionalistiche prevalgono, la famiglia chiede rispetto per la memoria di Chiara. Come si può bilanciare il diritto di cronaca con il dolore privato?

Ricostruzioni "da romanzo" che fanno parte di una "campagna diffamatoria". È la denuncia della famiglia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2017 e per il cui delitto è in carcere con una sentenza definitiva il fidanzato Alberto Stasi, per mano dei suoi avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna. L'attenzione dei media si è riaccesa sul caso dopo l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Pavia in cui Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è indagato per omicidio in concorso. "La famiglia Poggi è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno l'amata Chiara.