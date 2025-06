Un termoidraulico per raffrescamento

Sei un appassionato di termoidraulica? L’azienda di impianti di Briosco è alla ricerca di un operaio per affrontare una sfida affascinante nel mondo del raffrescamento e del riscaldamento. Un lavoro che non solo garantisce un contratto a tempo indeterminato, ma ti colloca nel cuore di un settore in continua crescita, dove la sostenibilità e l’innovazione sono le chiavi del futuro. Non perdere l’occasione di far parte di questo trend!

Azienda di impianti idrotermosanitari e acquedotto a Briosco cerca 1 operaio termoidraulico per installazione e manutenzione di impianti idrici e sanitari civili e industriali, montaggio e collaudo di impianti di riscaldamento, raffrescamento. Si offre contratto a tempo indeterminato. Candidature a [email protected], rif. 6APR2512. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un termoidraulico per raffrescamento

