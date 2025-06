Un ricordo che unisce | il quarto Memorial per Martina Verrelli

Il quarto memorial per Martina Verrelli si trasforma in un evento che va oltre il ricordo: è un simbolo di resilienza e comunità. Ogni anno, amici e familiari si ritrovano per celebrare la vita di una giovane promessa, sottolineando quanto sia importante mantenere viva la memoria di chi non c'è più. In un'epoca in cui l'incidente stradale rimane una delle principali cause di morte tra i giovani, questa iniziativa ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza stradale e della consapevolezza

Per molti morire non è davvero la fine, soprattutto quando si continua a vivere nella memoria e nel cuore di chi resta: è questo il caso di Martina Verrelli, ragazza appena diciottenne venuta a mancare tragicamente in un incidente stradale a Roma il 18 agosto 2017. Un pomeriggio di sport, memoria e condivisione: è questo il cuore pulsante della quarta edizione del Memorial Martina Verrelli, svoltasi nella giornata di ieri, martedì 3 giugno 2025, in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca. Nato come una semplice competizione tra amici di quartiere, il torneo è cresciuto anno dopo anno fino a coinvolgere ben 16 squadre, tra cui il Frosinone Calcio e l’AS Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Un ricordo che unisce: il quarto Memorial per Martina Verrelli

