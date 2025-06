“Un regalo per la ragazza più bella” | mangia una torta e muore a 17 anni l’amica confessa l’omicidio

Un gesto innocente può nascondere un'ombra oscura. La tragica vicenda di una ragazza di 17 anni, scomparsa dopo aver gustato una torta avvelenata, scuote il Brasile. Chi si cela dietro questa drammatica confessione? Una storia che mette in discussione fiducia e inganno, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi legge. Continua a leggere...

Una ragazza di 17 anni è morta in Brasile il giorno dopo aver mangiato alcuni dolci avvelenati con l'arsenico: aveva ricevuto il cibo con una dedica da una giovane, che ha confessato l'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

