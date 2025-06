Un Progetto Unitario per rilanciare le cooperative in Puglia | Pilastro del tessuto economico e sociale

Un nuovo progetto per rinvigorire le cooperative in Puglia è stato svelato, un passo fondamentale per sostenere l’economia locale e il tessuto sociale. Questo intervento, frutto della sinergia tra Agci e Confcooperative, rappresenta non solo una risposta alle sfide attuali, ma anche un’opportunità per promuovere la crescita collettiva. In un’epoca in cui la cooperazione diventa sempre più strategica, il futuro delle cooperative pugliesi si tinge di nuove speranze.

E' stato presentato nella sede della Presidenza della Regione Puglia a Bari il Progetto Unitario finanziato dalla Sezione Lavoro del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia e presentato dalle Centrali Cooperative pugliesi Agci e Confcooperative. Un’iniziativa congiunta. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Un Progetto Unitario per rilanciare le cooperative in Puglia: "Pilastro del tessuto economico e sociale"

