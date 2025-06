un preservativo di 200 anni fa in mostra al rijksmuseum di amsterdam

Un viaggio nel tempo che fa riflettere: un preservativo di 200 anni fa, ornato con immagini erotiche, è in mostra al Rijksmuseum di Amsterdam. Questo pezzo raro non è solo un oggetto da collezione, ma un simbolo dell'evoluzione della sessualità e della cultura del piacere. La mostra “Safe Sex?” invita a esplorare tabù storici, ponendo domande sul nostro approccio alla sessualità oggi. Chi l'avrebbe mai detto che la storia potesse essere così provocante?

Roma, 4 giugno 2025 – Tanto raro quanto insolito: un preservativo risalente a 200 anni fa e decorato con un’immagine erotica è attualmente esposto al Rijksmuseum di Amsterdam. Forse un souvenir proveniente da un bordello, l’antico contraccettivo è la curiosità di richiamo per la mostra “Safe Sex?”, dedicata alla sessualità e alla prostituzione nel XIX secolo. Una dissacrante parodia. Realizzato probabilmente con l’appendice di una pecora, materiale frequentemente usato per i contraccettivi dell’epoca, il condom è stato datato intorno al 1830 e presenta una dissacrante stampa erotica: una suora è raffigurata seduta a gambe divaricate davanti a tre religiosi, che sollevano le vesti per mostrare il loro stato di eccitazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net