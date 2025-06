Un Posto al Sole anticipazioni 5 giugno | Marina capisce che deve fermare Elena

Se ti sei perso qualcosa nelle ultime puntate di Un Posto al Sole, niente paura: le anticipazioni del 5 giugno ti svelano i colpi di scena che sconvolgeranno i protagonisti. Marina, inizialmente incredula, si rende conto dell’urgenza di intervenire dopo l’incontro con Antonietta. Cosa deciderà di fare per fermare Elena? Scopriamolo insieme nel prossimo episodio, dove ogni segreto potrebbe cambiare tutto.

Marina messa in guardia da Antonietta. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. All'inizio incredula, ma poi conscia di quello che sta succedendo: l'incontro con Antonietta, fa capire a Marina che bisogna correre ai ripari. Ecco quello che succederà domani, nel nuovo appuntamento alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Dov'eravamo rimasti Nell'ultimo episodio, Micaela è tornata a Napoli. La Ragazza è rimasta delusa dall'esperienze torinese: pensava di poter vivere nuove avventure insieme alla sua gemella, invece in breve tempo si è ritrovata sola nella città piemontese.