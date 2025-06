Un poliziotto mi identificò La deposizione del revisore sulla morte David Rossi

Un nuovo capitolo si aggiunge al mistero della morte di David Rossi, con la testimonianza di un revisore che svela un "trambusto" inaspettato. La sua deposizione in commissione potrebbe gettare luce su eventi inquietanti e mettere in discussione le versioni ufficiali. In un contesto in cui la trasparenza e la verità sono sempre più richieste dalla società, questo sviluppo riaccende i riflettori su una vicenda che ha lasciato molte domande senza risposta. Rimanete aggiornati!

Ascoltato in commissione un revisore che lavorava per una società esterna, 'c'era trambusto perché era successo qualcosa di grave". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Un poliziotto mi identificò". La deposizione del revisore sulla morte David Rossi

