Un outsider a Roma una giornata a Trevi per raccontare la vita e le opere di Alessandro Turchi detto l' Orbetto

Scopri il genio di Alessandro Turchi, l'Orbetto, in un viaggio affascinante tra arte e cultura! Sabato 7 giugno 2025, non perdere l'opportunità di approfondire la sua magnifica pala d'altare "Assunzione della Vergine" nel suggestivo Complesso Museale di San Francesco a Trevi. Un evento che celebra il rinascimento artistico, dimostrando come un outsider possa lasciare un'impronta indelebile nella storia dell’arte. Ti aspettiamo per un pomeriggio da non diment

"Un outsider a Roma: Alessandro Turchi detto l'Orbetto" è il tema della giornata di approfondimento sulla pala d'altare di Alessandro Turchi detto l'Orbetto "Assunzione della Vergine". Appuntamento sabato 7 giugno 2025 ore 17.30 nel Complesso Museale di San Francesco, via Lucarini a Trevi.

