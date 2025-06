Un nuovo tram Roma nord Il progetto che cambierà corso Francia e Ponte Milvio

Un nuovo tram per Roma Nord: il progetto che trasformerà Corso Francia e Ponte Milvio si preannuncia come una vera rivoluzione per i residenti e i pendolari. Dopo oltre trent'anni dall’apertura della stazione di Vigna Clara, finalmente si guarda al futuro con un sistema di trasporto pubblico più efficiente. Immagina di muoverti senza stress nel cuore della capitale! Sarà l'inizio di una nuova era per la mobilità romana?

L’apertura, dopo i mondiali del ’90, della stazione di Vigna Clara sembra essere stata solo l’inizio. Tra qualche anno, è la speranza dei residenti e pendolari, Roma nord avrà un sistema di trasporto pubblico certamente più capillare. Il Comune di Roma ha infatti presentato sette progetti e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Un nuovo tram Roma nord. Il progetto che cambierà corso Francia e Ponte Milvio

Il tram 19 torna a Prati ed avrà un nuovo capolinea (non a piazza Risorgimento) - Il tram 19 torna a Prati con un nuovo capolinea, spostato in attesa dei lavori su via Barletta. L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha chiesto ad Atac di ripensare la linea tranviaria, annunciando importanti modifiche per migliorare il servizio e la viabilità nel quartiere.

Attive le fermate di Via Induno e Viale Belle Arti Da questa mattina si fermano di nuovo i tram in: Via Induno Viale delle Belle Arti Le due fermate tornano attive sulla linea 3 dopo i lavori di ripristino della rete tranviaria Tutti i dettagli Tweet live su X

#TramviaTangenzialeSud: presentato il nuovo progetto. L'incontro con l’Ente Parco Appia Antica per valutare la compatibilità paesaggistica del tracciato. Approfondimento https://odisseaquotidiana.com/2025/05/incontro-tramvia-tangenziale-sud-ente-parc Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Roma: firmato contratto per 121 nuovi tram CAF, primo in servizio nel 2026

Scrive ilcorrieredellacitta.com: Roma Capitale il 21 dicembre 2023 ha acquistato nuovi tram della Caf: i mezzi su tramvia si attiveranno nel 2026. È stato ufficialmente siglato il contratto tra il Comune di Roma Capitale e ...

Roma Mobilità, presentati al Mit sette progetti per tram e metro

Segnala ecodallecitta.it: Il Campidoglio ha presentato al Mit sette progetti per tram e metro, per un totale di 1,6 miliardi di euro e 34,8 km di nuove linee ...

Roma: Gualtieri, 'ecco i nuovi tram in arrivo nel 2025'

Lo riporta ansa.it: "Ecco come saranno i nuovi convogli tranviari di Roma che arriveranno nel 2025. 121 nuovi tram bidirezionali moderni e tecnologici, della lunghezza di 33.5 metri, più belli, moderni e confortevoli".