Un murale la cura delle aiuole la passeggiata femminista | tutte le idee in crowfunding per riqualificare una piazza di Milano

Piazza Gambara a Milano si trasforma in un laboratorio di idee! Grazie al crowdfunding avviato su "Produzioni dal basso", cittadini e creative possono contribuire alla riqualificazione della piazza con murales, aiuole curate e una passeggiata femminista che celebra la diversità. La sfida? Raccogliere 12mila euro in 60 giorni per attivare il supporto del Comune. Un’opportunità per rendere Milano ancora più viva e inclusiva! E tu, a cosa vorresti contribuire?

La riqualificazione di piazza Gambara a Milano sarà effettuata attraverso una raccolta fondi attivata sulla piattaforma "Produzioni dal basso". L'obiettivo del crowfunding, aperto a tutti, è raccogliere 12mila euro entro 60 giorni. Se l'obiettivo sarà raggiunto, il Comune di Milano darà un.

Queste foto sono dell’ultimo ospedale libanese ancora operativo nel 2024, quando il presidio di cura divenne obiettivo di attacchi mirati. Sulle macerie, annerite dal fumo, il muralista e calligrafo libanese Ghaleb Hawila ha ha meticolosamente inciso articoli del Tweet live su X

Come in un libro pop-up,Roma si apre e prende vita se la attraversi e ci interagisci! POP UP ROMA è un’esperienza collettiva e multisensoriale con itinerari, workshop e un’app interattiva per scoprire Roma! Fino al 14 dicembre. A cura di Open City Roma http:/ Tweet live su X

