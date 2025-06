Un minuto di silenzio per Gaza | Atto simbolico basta stragi

Un minuto di silenzio per Gaza: un gesto potente che risuona oltre il confine della città. Il Consiglio comunale di Reggio Emilia, all'unanimità, ha deciso di fermarsi a riflettere su una situazione che ci tocca tutti, ricordando che la guerra non ha vincitori. In un mondo sempre più interconnesso, ogni azione conta. La solidarietà è il primo passo verso la pace. Unisciti a noi nel fare sentire la voce di chi soffre!

Un minuto di silenzio per manifestare solidarietà alla popolazione della striscia di Gaza. Lo ha osservato il Consiglio comunale di Reggio ieri in apertura della seduta. Ad annunciare l’iniziativa concordata all’unanimità in conferenza dei capigruppo è stato il presidente dell’assemblea di sala del Tricolore, Matteo Iori (foto), sottolineando che quanto sta avvenendo in Medio Oriente, "va ben oltre quanto è umanamente accettabile" e "bisogna dare un segnale simbolico, per quanto piccolo". Il Consiglio, che nei giorni scorsi ha partecipato anche alla campagna nazionale dei “50.000 sudari per Gaza” appendendo un grande lenzuolo bianco sulla facciata del municipio, ha poi ammesso alla discussione un ordine del giorno urgente proposto dal Pd sull’adesione dell’amministrazione alla marcia per la pace prevista il prossimo 15 giugno a Monte Sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un minuto di silenzio per Gaza: "Atto simbolico, basta stragi"

Altri articoli sullo stesso argomento

Il minuto di silenzio nel momento della strage di Capaci e un ritratto di Chinnici per celebrare la legalità - In occasione della Giornata per la Legalità, il Comune di Russi commemora le vittime della Strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992.

Segui queste discussioni su X

#openCRT Istituzioni: un minuto di silenzio per ricordare Francesco Angelini. L’assemblea legislativa della Toscana ha ricordato il sindaco di Pieve Fosciana (Lucca), morto nella giornata di ieri Tweet live su X

Il settore dei tifosi del #Lecce rovina il minuto di silenzio all'Olimpico per #NinoBenvenuti con una serie di cori (di sostegno alla propria squadra). Al 'rompete le righe' fischi sonori del pubblico biancoceleste alla tifoseria avversaria #LazioLecce @calciomerc Tweet live su X

La Fondazione Falcone e il minuto di silenzio anticipato: "Abbiamo fatto una papera, ma Orlando dovrebbe tacere" https://ift.tt/SW18vlJ https://ift.tt/cwV4b9x Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Gaza, Tajani mette d'accordo maggioranza e opposizioni per 120 secondi

Da msn.com: Due minuti di silenzio per le vittime palestinesi e israeliane, ma l'unità del Parlamento finisce lì. Le opposizioni attaccano il ministro: "Nessun gesto contro il genocidio" ...

Gaza, Tajani: "Indignano i morti innocenti, Israele si fermi"

Si legge su informazione.it: Si apre con un minuto di silenzio per le vittime palestinesi e israeliane la seduta della Camera dei Deputati, a 600 giorni dall'inizio della guerra di Gaza., 'La popolazione della Striscia - dice il ...

Guidonia si ferma per Gaza: un minuto di silenzio contro il massacro di civili

Da globalist.it: Dall’inizio dell’offensiva israeliana su Gaza, seguita all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, la situazione nella Striscia è precipitata in una catastrofe umanitaria senza precedenti.