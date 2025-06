' Un magico sogno chiamato Pisa' le presentazioni del libro della promozione del Pisa in serie A

Scopri la magia di un sogno che diventa realtà! "Un magico sogno chiamato Pisa", il libro che celebra la storica promozione del Pisa in Serie A, è finalmente tra noi. La voce appassionata di Michele Bufalino arricchirà eventi e incontri in città, coinvolgendo tifosi e curiosi. Un’occasione imperdibile per rivivere emozioni uniche e celebrare insieme un momento che ha riunito una comunità. Non perdere l’opportunità di far parte di questa storia!

'Un magico sogno chiamato Pisa' (Cld libri), il volume della promozione del Pisa in serie A e firmato dal giornalista Michele Bufalino, in vendita dal 26 maggio, è ora uscito dalle sole pagine di carta per essere raccontato con la viva voce dell'autore tra incontri ed eventi fissati a Pisa in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - 'Un magico sogno chiamato Pisa', le presentazioni del libro della promozione del Pisa in serie A

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Alle Officine Garibaldi la presentazione del libro 'Un mAgico sogno chiamato Pisa' - Vieni a scoprire "Un magico sogno chiamato Pisa" alle Officine Garibaldi! Martedì 3 giugno alle ore 18, presso via Gioberti 39, presentazione ufficiale del libro del giornalista Michele Bufalino.

Segui queste discussioni su X

"Un magico sogno chiamato Pisa", un giugno di presentazioni Quattro presentazioni e due eventi per il lancio del libro della promozione in Serie A “Un magico sogno chiamato Pisa”, uscito lo scorso 26 maggio https://sgq.io/vIqtnwI Tweet live su X

In uscita il libro “Un magico sogno chiamato Pisa”, la presentazione ufficiale il 3 giugno https://sestaporta.news/in-primo-piano/in-uscita-il-libro-un-magico-sogno-chiamato-pisa-la-presentazione-ufficiale-il-3-giugno/… via @SestaPortaNews Tweet live su X