Un magazziniere in negozio calzature

Sei appassionato di moda e logistica? Un negozio di calzature a Lesmo cerca un magazziniere junior! In questo ruolo, non solo gestirai la movimentazione delle merci, ma avrai anche l'opportunità di imparare e crescere attraverso un contratto di apprendistato. Con l'aumento della domanda per il settore retail, questa è l'occasione perfetta per entrare in un’industria in continua evoluzione. Non perdere l’occasione, invia subito il tuo CV!

Per negozio di calzature con più punti vendita con sede a Lesmo si ricerca 1 magazziniere junior, con minima esperienza nel ruolo che si occupi di ricevimento, movimentazione merci, caricamento furgone aziendale e consegna presso i punti vendita del gruppo. Si offre apprendistato. Inviare curriculum vitae a [email protected], citando il riferimento 8APR2510. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un magazziniere in negozio calzature

Contenuti che potrebbero interessarti

Negozio di calzature cerca magazziniere - Un negozio di calzature con diversi punti vendita a Lesmo è alla ricerca di un magazziniere junior. Il candidato ideale, anche alla prima esperienza, si occuperà di ricezione e movimentazione delle merci, caricamento del furgone e consegna presso i vari negozi del gruppo.

Segui queste discussioni su X

#THAILANDIA ???? Plai Biang Lek è un elefante che vive nel Parco Nazionale di Khao Yai. Di solito passa davanti a questo negozio senza fermarsi, ma stavolta è entrato, ha preso qualche cracker di riso croccante ed è uscito con nonchalance senza pagare. Tweet live su X

CLIMA TECH il più fornito ingrosso di materiale HVAC/R. Vastissima gamma di articoli sempre disponibili a magazzino. #climatech #ingrossoclima #hvac #hvacr #forniturecondizionamento In negozio https://ingrossoclima.it/negozi.asp e online https://ingrosso Tweet live su X

New Opening / Carhartt WIP Store Verona 02 Via Quattro Spade 6/A, 37121, Verona. Designed by Andrea Caputo and Salomée Faeh Photographer: Francis Bonato #CarharttWIP Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Negozio di calzature cerca magazziniere

Secondo msn.com: Negozio di calzature con più punti vendita con sede a Lesmo ricerca 1 magazziniere junior, con minima esperienza nel ...

Un magazziniere junior nel negozio di calzature

Riporta msn.com: Negozio di calzature con più punti vendita con sede a Lesmo ricerca un magazziniere junior, con minima esperienza nel ...

Magazziniere part-time-settore calzature

Segnala milanotoday.it: seleziona per importante realtà specializzata nel settore calzature e accessori, presente sul territorio nazionale da oltre vent’anni, un Magazziniere part time 30 h settimanali da inserire all ...