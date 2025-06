Un inferno Incidente choc in autostrada l’autista del camion perde il controllo ed è caos

Un incidente drammatico ha sconvolto l'autostrada A4, evidenziando la fragilità della sicurezza stradale nel nostro paese. Martedì 3 giugno, un camion è uscito di strada, causando un ingorgo che ha messo in crisi migliaia di automobilisti. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio: la crescente attenzione verso la manutenzione delle infrastrutture e la sicurezza sulla strada. È un richiamo a riflettere su quanto sia fondamentale preservare la vita degli utenti della strada.

Un violento incidente ha paralizzato nel tardo pomeriggio di martedì 3 giugno un tratto dell’autostrada A4, in direzione Milano, provocando il blocco totale della circolazione e il panico tra gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico per ore. L’impatto si è verificato attorno alle 18.15 lungo il tratto compreso tra Brescia Est e Brescia Centro, uno dei più trafficati del Nord Italia, soprattutto nei giorni feriali. Secondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti della Polizia Stradale, un camion ha travolto tre furgoni che erano fermi all’interno di un cantiere autostradale. Il mezzo pesante, forse per una distrazione o un improvviso guasto tecnico, non avrebbe rallentato in prossimità dell’area di lavori, finendo per schiantarsi violentemente contro i veicoli in sosta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Argomenti simili trattati di recente

Inferno in galleria, maxi incidente: a bordo mamma di 22 anni e figlia di 2 - Una mattinata drammatica ha colpito l'Autostrada A10 "Concessioni del Tirreno", dove un maxi incidente ha paralizzato il traffico in entrambe le direzioni.

Segui queste discussioni su X

#Verstappen incidente con #Russell, #Marko: "È scoppiato l'inferno". #RedBull costretta a intervenire dopo le controversie. #F1 #MaxVerstappen #GeorgeRussell #SpainGP Tweet live su X

Sono certo che non vuoi l'Italia come la Francia. Allora ferma l'islamizzazione e la migrazione clandestina. Per farlo non votare il referendum dell'8 e 9 giugno. Il quorum non deve essere raggiunto. Tweet live su X

Come per l'esplosione della centrale idroelettrica di Suviano, anche quella della raffineria di Calenzano è stata completamente insabbiata dai media. Ad oggi, sono sconosciute le cause di entrambi gli "incidenti". Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Inferno sull'A4 e non solo: due incendi e traffico da bollino rosso paralizzano l'autostrada

Si legge su udinetoday.it: Code chilometriche e blocchi forzati: è una mattinata di passione quella sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia. La giornata di bollino rosso di oggi, martedì 3 giugno, è stata aggravata da due di ...

Incidente mortale in autostrada, coinvolte più auto, la dinamica è tragica: dove e cosa è successo

Lo riporta bigodino.it: Un incidente autonomo sull'autostrada provoca la morte di una donna di 68 anni, mentre il conducente, in stato di choc, non ha riportato ferite. Indagini in corso ...

Inferno in autostrada: scontro tra auto e camion in A1, 7 veicoli coinvolti. Due morti

Come scrive lanazione.it: Firenze, 29 maggio 2024 – Inferno in autostrada A1 Milano-Napoli dove poco dopo le 10 di oggi, 29 maggio, è avvenuto un drammatico incidente che è costato la vita a due persone. Le vittime ...