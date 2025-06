Un gruppo Hacker ha violato decine di aziende in Europa tramite un’app di Salesforce modificata

Un nuovo allarme scuote il mondo aziendale europeo: un gruppo hacker ha sfruttato un’app Salesforce manipolata per violare decine di aziende, attirandole con telefonate ingannevoli. La divisione cybersecurity di Google svela i dettagli di questa tecnica sofisticata, centrata su Data Loader, e spiega cosa devono fare le aziende per difendersi. Scopri come proteggere i tuoi dati prima che sia troppo tardi.