Un giorno con Switch 2 e Mario Kart World La vera sorpresa? Welcome Tour

Un giorno con Switch 2 e Mario Kart World: un’esperienza che sorprende e conquista. Tra risate, sfide e nuove scoperte, abbiamo esplorato il cuore del titolo di punta e vissuto l’innovativo Welcome Tour. Un assaggio emozionante di quello che Nintendo ha in serbo con la sua nuova console, capace di rivoluzionare il modo di giocare e condividere. Leggi tutto...

Abbiamo passato un giorno insieme alla Switch 2 per provare a fondo il titolo di punta, Mario Kart. Bello, anche se i pochi minuti spesi per provare il “tutorial”, Welcome Tour, ci hanno fatto capire meglio quello che ha voluto fare Nintendo con la Switch 2.. 🔗 Leggi su Dday.it