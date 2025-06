Un furgone a fuoco via Piave chiusa al traffico

Un incendio scoppia in via Piave a Mestre, trasformando questa arteria vitale in una scena di emergenza. Il furgone andato a fuoco ha causato la chiusura totale al traffico, lasciando residenti e pendolari in attesa di aggiornamenti. Mentre i soccorritori lavorano incessantemente per domare le fiamme, la domanda rimane: cosa ha scatenato questa drammatica vicenda? Restate con noi per tutti gli sviluppi.

Via Piave a Mestre è stata bloccata e chiusa al traffico nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 giugno a causa di un incendio che ha coinvolto un furgone. Il veicolo che ha preso fuoco - i motivi non sono ancora chiariti - si trova in via Fiume, a pochi metri dall'incrocio, ma i mezzi di soccorso.

