Un contributo per sostenere i genitori a garantire ai propri figli un’estate di giochi e attività educative senza pesare troppo sul bilancio familiare

L’estate è alle porte e l’INPS ha in serbo una sorpresa per le famiglie: il Bonus centri estivi! Un aiuto concreto per garantire ai vostri figli un'estate piena di giochi, sport e socializzazione, senza pesare sul bilancio familiare. Con un rimborso che può arrivare fino a 400 euro, è il momento ideale per investire nel divertimento e nell'educazione dei più piccoli. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

L ’Inps sta per aprire il bando per il Bonus centri estivi, contributo per le famiglie che vogliono offrire ai propri figli un’estate all’insegna di attività educative, giochi, sport e socializzazione, senza dover affrontare spese eccessive. Si tratta, per la precisione, di un rimborso che può raggiungere un massimo di 400 euro, suddiviso in 100 euro a settimana per un totale di quattro settimane. Il sostegno, però, è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari che fanno parte di specifiche categorie. Bambini in vacanza: 3 consigli per un’alimentazione equilibrata X Bonus centri estivi 2025: chi può richiederlo e come. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un contributo per sostenere i genitori a garantire ai propri figli un’estate di giochi e attività educative senza pesare troppo sul bilancio familiare

