Un concerto in S Maria di Campagna celebra l' organo Serassi grande

Vieni a immergerti in un’atmosfera magica e storica, dove musica e arte si fondono in un’esperienza indimenticabile. Venerdì 6 giugno alle ore 21, presso la splendida cornice di Santa Maria di Campagna, il Gruppo Euterpe e l’associazione Sant’Antonino Musica celebrano il duecentesimo anniversario dell’Organo Serassi Grande con un concerto d’eccezione. Non perdere questa opportunità di riscoprire un patrimonio musicale di rara bellezza e profondità.

Appendice d'eccezione per la rassegna "Note d'organo in città", conclusasi la settimana scorsa: il Gruppo Euterpe e l'associazione Sant'Antonino Musica propongono, venerdì 6 giugno alle ore 21, un evento straordinario per celebrare il duecentesimo anniversario della costruzione dell'organo.

