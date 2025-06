Un comitato a tutela dell' ospedale l' iniziativa per il Mauro Scarlato

Scafati si mobilita per la salute! Venerdì 13 giugno, alle 18:30, presso la Parrocchia San Francesco di Paola, si darà vita al Comitato Cittadino per la Salute. Un'iniziativa che riflette un trend crescente: la difesa del diritto alla salute e dei servizi essenziali. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale in questo momento critico. Non perdere l'opportunità di essere parte del cambiamento: il tuo ospedale ha bisogno di te!

La città di Scafati è pronta a una nuova mobilitazione civica per difendere il proprio ospedale. Venerdì 13 giugno alle 18:30, presso la Parrocchia San Francesco di Paola, si terrà un’assemblea pubblica per sancire la nascita del Comitato Cittadino per la salute.L’obiettivo è difendere il diritto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Un comitato a tutela dell'ospedale, l'iniziativa per il "Mauro Scarlato"

Comitato Civico a tutela dell’Ospedale “Val Vibrata” e della sanità pubblica: richiesta implementazione servizi

Segnala wallnews24.it: (wn24)-Val Vibrata – La nascita del Comitato Civico a tutela dell’Ospedale Val Vibrata e della Sanità pubblica rilancia sulla propria Mission. Non avrà, infatti, il solo obiettivo del ripristino delle ...

Comitato Civico per la tutela dell’Ospedale “Val Vibrata”: tre assemblee pubbliche per difendere la sanità locale

wallnews24.it scrive: Il Comitato sottolinea l’assenza di risposte concrete alle numerose richieste di revoca dei suddetti provvedimenti e alle sollecitazioni per affrontare le criticità in corso. In vista dell’estate, ...

VAL VIBRATA: NASCE COMITATO A DIFESA DELL’OSPEDALE DI SANT’OMERO, “E’ IN ATTO UN RIDIMENSIONAMENTO”

Segnala abruzzoweb.it: SANT’OMERO – Costituito a Sant’Omero (Teramo) il “comitato civico a tutela dell’ospedale Val Vibrata e della Sanità pubblica”. Come si legge in una nota, l’assemblea dei promotori ...