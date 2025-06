Un collegamento ferroviario Sassuolo–Mapei Stadium la proposta del Comune a Tper

Sassuolo punta a rafforzare la mobilità e l’accessibilità grazie a un nuovo collegamento ferroviario verso il Mapei Stadium. Questa proposta, sostenuta all'unanimità dal Consiglio comunale, rappresenta un passo importante non solo per il trasporto locale, ma anche per promuovere eventi sportivi e culturali. Immagina un futuro in cui tifosi e visitatori possano raggiungere facilmente il cuore pulsante della città. È tempo di dare vita a questo sogno!

Il Consiglio comunale di Sassuolo ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno presentato dai consiglieri del Partito Democratico Matteo Bettuzzi e Pierluigi Roli, volto ad avviare un’interlocuzione con TPER per verificare la fattibilità di un collegamento ferroviario tra Sassuolo e Reggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Un collegamento ferroviario Sassuolo–Mapei Stadium, la proposta del Comune a Tper

