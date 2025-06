Un cesto di ciliegie da Vignola al Quirinale Mattarella ringrazia con una lettera al sindaco

Un cesto di ciliegie da Vignola ha trovato la sua strada fino al Quirinale, con una lettera di ringraziamento dal presidente Mattarella. Questo gesto semplice e sincero sottolinea l'importanza delle tradizioni locali nel panorama nazionale. In un'epoca in cui il legame con il territorio è sempre più fondamentale, l'apprezzamento per i prodotti autentici ci ricorda quanto siano preziosi i legami tra comunità e istituzioni. Non è solo frutta, è simbolo di identità !

“Se, un anno fa, ricevere una telefonata dagli uffici del Quirinale ci aveva emozionati e inorgogliti, ricevere una lettera scritta a mano e firmata dallo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ha davvero sorpresi e commossi”. Con queste parole la sindaca di Vignola Emilia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Un cesto di ciliegie da Vignola al Quirinale, Mattarella ringrazia con una lettera al sindaco

