Un attacco di panico poi la tragedia | la bellissima modella è morta così un destino atroce

Una tragedia che ha scosso il cuore del turismo estivo: una giovane modella ha perso la vita durante un'inesperta avventura di parasailing. Un attacco di panico ha preceduto l’incidente, rivelando i rischi nascosti anche nelle esperienze più entusiasmanti. Questa storia ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza in attività adrenaliniche, specialmente per chi affronta nuove sfide. La bellezza del Mare Adriatico ora si tinge di tristezza.

Una tragica fatalità ha trasformato un'attività turistica in un incubo. Una giovane donna ha perso la vita mentre praticava parasailing nel Mare Adriatico, davanti a una delle località balneari più frequentate della costa montenegrina. Secondo i testimoni, avrebbe gridato "Mettetemi giù" pochi istanti prima dell'incidente. Era alla sua prima esperienza con il parapendio trainato da una barca. La dinamica dell'accaduto è ancora sotto indagine, ma le prime ipotesi parlano di un possibile attacco di panico. In preda alla paura, la giovane avrebbe slacciato da sola l'imbracatura di sicurezza e il giubbotto di salvataggio, ribaltandosi e cadendo da circa 50 metri d'altezza.

