Un apprendista impianti elettrici

Sei alla ricerca di un’opportunità per entrare nel mondo degli impianti elettrici? Un’azienda di Burago è pronta ad accoglierti come apprendista! Qui potrai imparare dai migliori, affiancando esperti nella realizzazione e manutenzione di impianti elettrici e antincendio. Non perdere l’occasione di costruire il tuo futuro in un settore sempre più in crescita e fondamentale per la sicurezza degli edifici. Invia il tuo CV e inizia il viaggio verso la tua carriera!

Azienda che opera nel settore dell'installazione di impianti elettrici e di impianto anti incendio in edifici con sede a Burago ricerca 1 operaio apprendista che si occupi in affiancamento al senior di installazione, manutenzione, riparazione impianti elettrici ed elettronici, impianti antincendio. Inviare candidature con cv allegato a [email protected], rif. 3MAY2510.

