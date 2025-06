Un anno da ricordare giovedì 5 giugno presentazione del libro di Francesco Belaise al Vespucci-Colombo

Giovedì 5 giugno, l'Istituto Vespucci-Colombo ospiterà la presentazione del libro "Un anno da ricordare" di Francesco Belaise, un'opera che cattura le emozioni e le esperienze degli adolescenti durante l'era del Covid. In un periodo segnato da incertezze, le parole di Belaise offrono uno spaccato unico su speranze e delusioni. Un evento imperdibile per chi vuole comprendere il futuro delle nuove generazioni! Non mancate a questo viaggio nel cuore dei giovani.

Per Le Notti della Biblioteca Vespucci-Colombo, giovedì 5 giugno, alle 21 nell'Aula Magna dell'Istituto Vespucci-Colombo, verrà presentato il volume curato da Francesco Belaise "Un anno da ricordare. Incertezze, delusioni e speranze di noi adolescenti nell'era del Covid" pubblicato nel 2024

