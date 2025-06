Umbria 21enne accoltellato al collo e rapinato mentre cammina per strada

Una notte di paura nel cuore di Terni: un giovane rumeno di 21 anni è stato brutalmente accoltellato e rapinato mentre passeggiava per le strade della città. L'aggressione, selvaggia e improvvisa, ha scosso la comunità locale. Le indagini dei carabinieri sono in corsa per catturare entrambe le responsabili, ma ciò che emerge è la crescente vulnerabilità di chi cammina da solo nelle ore più buie. La vicenda ci invita a riflettere sulla sicurezza urbana e sull'importanza di vigilare sempre.

Rapinato e colpito con una coltellata al collo nel centro di Terni. La vittima è un ragazzo rumeno di 21 anni, aggredito da due ragazze che si sono poi date alla fuga: una è stata rintracciata e arrestata dai carabinieri, che ora indagano per risalire alla complice. È successo nella notte tra.

