ULTIM’ORA Napoli | si stringe per il nuovo colpo visite entro le prossime 48 ore

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: il primo colpo di calciomercato è alle porte! Entro 48 ore, il nuovo acquisto sarà in città per le visite mediche. In un’estate che promette sorprese, i tifosi sognano un futuro vincente. Ma chi sarà il protagonista di questa avventura? Rimanete sintonizzati, perché ogni dettaglio conta nel mondo del calcio!

Il Napoli è pronto a ufficializzare un colpo di calciomercato: nelle prossime 48 ore – forse già giovedì – le visite mediche del nuovo acquisto. In queste ore il Napoli si appresta ad accogliere il primo colpo della sessione estiva di calciomercato. Un affare che era nell’aria già da mesi, con tanto di conferme da parte dell’entourage stesso: Luca Marianucci presto diventerà un difensore di proprietà del club del presidente Aurelio De Laurentiis. L’ultimissima novità arriva dal giornalista Alfredo Pedullà, che sul suo sito ufficiale svela che il difensore ora dell ‘ Empoli si sottoporrà entro le prossime 48 ore alle visite mediche (forse già nella giornata di giovedì), per poi evidentemente ufficializzare il tutto non appena l’iter burocratico, che comprende anche il canonico passaggio delle firme sui contratti, sarà completato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - ULTIM’ORA Napoli: si stringe per il nuovo colpo, visite entro le prossime 48 ore

Altre letture consigliate

De Bruyne-Napoli, ultim’ora da sogno: l’annuncio di Gianluca Di Marzio - Ultim'ora da Gianluca Di Marzio accende le speranze dei tifosi del Napoli: Kevin De Bruyne potrebbe vestire la maglia azzurra.

Segui queste discussioni su X

Rrahmani è una costante nella difesa del Napoli degli ultimi anni, ma quest'anno è riuscito a imporsi come leader e giocatore più presente della squadra. Tweet live su X

Napoli, idea per la porta: Zion Suzuki del Parma. Il Genoa vuole blindare Patrick Vieira e gli offre il rinnovo. Le ultime novità su Tudor-Juve, la pista Al-Hilal per Barella e sulla possibilità Milan-Rabiot. Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

ULTIM’ORA Napoli: si stringe per il nuovo colpo, visite entro le prossime 48 ore

Scrive informazione.it: Il Napoli è pronto a ufficializzare un colpo di calciomercato: nelle prossime 48 ore – forse già giovedì – le visite mediche del nuovo acquisto. In queste ore il Napoli si appresta ad accogliere il pr ...

Il nuovo Napoli riparte da Sudakov e Comuzzo, ma sono in arrivo tre o quattro big

Segnala sportmediaset.mediaset.it: Ci sono due Napoli diversi nel futuro. Dipende. C’è un Napoli targato Conte, che prenderà forma se l’allenatore scioglierà tutte le riserve sulla sua volontà di rimanere. Ma c’è anche un Napoli altern ...

NAPOLI, SI STRINGE PER OSIMHEN

Da calciomercato.com: anche durante il periodo del lockdown e dopo la sospensione ufficiale dell'attività in Francia e nelle prossime ore è previsto un nuovo summit, che il Napoli spera possa portare all ...