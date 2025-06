Ultim’ora Napoli De Laurentiis conferma tutto | è fatta per il top player

Il Napoli si prepara a un’estate di grandi novità: Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’arrivo del top player e confermato la permanenza di Antonio Conte. Un annuncio che infiamma i tifosi e rafforza le ambizioni della squadra, promettendo una nuova stagione ricca di emozioni e successi. Ma cosa ci riserva il futuro? Restate con noi per scoprire tutte le novità che trasformeranno il volto del Napoli e accendere la passione dei supporter.

Aurelio De Laurentiis ha dato un importante annuncio per i tifosi e i sostenitori del Napoli, riguardante anche il calciomercato estivo. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è solito far parlare di se ma questa volta ci sono molti più spunti di riflessione sui quali soffermarsi. Dal mercato sino alla riconferma di Antonio Conte, passando per i ritiri estivi. Dove i tifosi potranno vedere i loro beniamini e crearsene di nuovi, uno su tutti? Kevin De Bruyne. De Bruyne al Napoli: De Laurentiis conferma tutto. Aurelio De Laurentiis ha avuto modo di rispondere ad alcune domande nella live realizzata dalla società sui propri canali Youtube per parlare del prossimo ritiro estive. 🔗 Leggi su Rompipallone.it