Ultim’ora confermato il primissimo Superbonus INAIL della storia | vi danno 3600 se fate solo una domandina

È ufficiale: nasce il primo Superbonus Inail della storia, un aiuto concreto per chi non può lavorare. Con soli 3.600 euro in arrivo, basta fare una semplice domanda! In un momento in cui molte famiglie italiane lottano per sbarcare il lunario, questa misura rappresenta una luce di speranza. Non perdere l'occasione di scoprire come ottenere questo sostegno che può davvero fare la differenza. Informati e fai sentire la tua voce!

Lo Stato viene incontro ai lavoratori con un aiuto concreto per chi non può lavorare, basta inoltrare richiesta. In un periodo di grande difficoltà economica per molte famiglie italiane, arriva una misura di sostegno importante destinata a chi è impossibilitato ad accedere al mondo del lavoro. Si tratta dell’assegno di incollocabilità, un sussidio sociale riconosciuto a determinate categorie di persone che vivono una condizione di disabilità permanente in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale. L’importo mensile aggiornato a partire dal 31 luglio sarà pari a 308,23 euro. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Ultim’ora, confermato il primissimo Superbonus INAIL della storia: vi danno 3600 se fate solo una domandina

