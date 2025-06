Ultimissime Juve LIVE | Comolli dà il via alla rivoluzione Yildiz può rinnovare dopo il Mondiale per Club

La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo con una rivoluzione in corso! Comolli guida la trasformazione, mentre Yildiz potrebbe prolungare il suo contratto dopo il Mondiale per Club. Questo non è solo un cambiamento per i bianconeri, ma segna anche un trend nel calcio: il rinnovamento dei giovani talenti. Rimanete sintonizzati per scoprire come questa strategia potrà ridisegnare il futuro della squadra!

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

