UGL Next | nasce la scuola di formazione per i quadri dirigenti del sindacato

In un mondo in continuo cambiamento, la crescita e l’evoluzione delle figure di leadership sindacale sono fondamentali. Ecco perché nasce UGL Next: la scuola di formazione dedicata ai quadri dirigenti del sindacato, pronta a plasmare i leader di domani con un approccio innovativo e strategico. Con questa iniziativa, UGL si impegna a rafforzare le competenze e la visione della classe dirigente, per affrontare con successo le sfide future e garantire un futuro più equo e sostenibile.

Una nuova visione per preparare la classe dirigente sindacale del domani Roma, 4 giugno 2025 – Si è tenuta presso CEOforLIFE la conferenza stampa di presentazione della nuova scuola di formazione per quadri dirigenti del sindacato 'UGL Next: la formazione per il futuro'. Un'iniziativa innovat.

