UFFICIALE – Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Al-Hilal | i dettagli del contratto!

Simone Inzaghi lascia l'Inter e sbarca in Arabia Saudita, un nuovo capitolo della sua carriera che promette grandi sfide e successi. Con un contratto su misura, il tecnico piacentino si prepara a portare la sua esperienza in un calcio in forte crescita. Scopriamo insieme i dettagli di questa mossa strategica e cosa aspettarsi dal suo prossimo avventura all’Al-Hilal, un club che sogna in grande.

Simone Inzaghi è ufficialmente dell’A-Hilal. Il tecnico piacentino passa al Club saudita sulla base di un contratto che rispetterà la sua richiesta in termini economici e di durata. UFFICIALE – Simone Inzaghi, dopo aver dato addio all’Inter, è oggi passato ufficialmente all’Al-Hilal. Di seguito il comunicato pubblicato dal Club saudita sul proprio sito ufficiale: «Il Consiglio di Amministrazione dell’Al-Hilal Club Company, presieduto da Sua Eccellenza il Sig. Fahd bin Saad bin Nafel, ha completato le procedure contrattuali con l’allenatore italiano “Simone Inzaghi”, proveniente dall’Inter, per guidare la prima squadra di calcio dell’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Al-Hilal: i dettagli del contratto!

