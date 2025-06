UFFICIALE – Cagliari anche Nicola saluta Altra rivoluzione in Serie A

Il valzer delle panchine in Serie A si infiamma con un nuovo colpo di scena: Davide Nicola non è più l’allenatore del Cagliari. Un annuncio ufficiale che segna l’inizio di una nuova era per il club rossoblù, pronto a scrivere un altro capitolo della sua storia. Le voci si rincorrono e il futuro si fa incerto, ma una cosa è certa: la rivoluzione è appena cominciata!

Il valzer delle panchine in Serie A continua senza sosta. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, arriva ora l’ufficialità di un nuovo divorzio eccellente: Davide Nicola non sarà l’allenatore del Cagliari nella prossima stagione. Il club rossoblù ha comunicato la separazione attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali. COMUNICATO – “Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono – si legge nel comunicato –. Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Cagliari, anche Nicola saluta. Altra rivoluzione in Serie A

Altre letture consigliate

Cagliari, infortunio Mina: novità su Mina per il Venezia, il report ufficiale - Le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Yerri Mina, difensore del Cagliari, arrivano in vista della sfida contro il Venezia in Serie A.

Segui queste discussioni su X

UFFICIALE: Napoli-Cagliari non sarà trasmessa in chiaro, nonostante i continui rumours degli ultimi giorni sulla trasmissione del secondo tempo ad opera della RAI Il match sarà visibile nei maxischermi installati nelle 52 province della città, con Aurelio De L Tweet live su X

Napoli-Cagliari, nuova disponibilità nei distinti inferiori Arriva il comunicato ufficiale della società, biglietti in vendita dalle ore 12? #Sscnapoli #NapoliCagliari Tweet live su X