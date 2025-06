UFFICIALE – Arrivano le carte SSC Napoli di BPER Banca | tutti i dettagli

È ufficiale: i tifosi del Napoli possono ora vantare la nuova carta azzurra di BPER Banca! Questa iniziativa non è solo un modo per sostenere il proprio club, ma anche un trend crescente che unisce finanza e passione sportiva. Ogni transazione contribuirà a rafforzare il legame tra squadra e fans. Scopri come questa partnership sta cambiando il modo di vivere il tifo e le opportunità uniche che offre!

Collaborazione tra la SSC Napoli e BPER Banca: arriva la carta azzurra per tutti i tifosi del club partenopeo. Tutti i dettagli sull'iniziativa. Nelle scorse ore era arrivata già qualche anticipazione sui canali social del Napoli, ma in questi minuti è arrivato anche il comunicato ufficiale del club partenopeo. Ecco la partnership tra la società azzurra e BPER Banca, che vede la nascita della carta Bancomat targata SSC Napoli. Un'iniziativa, l'ennesima, che avvicina la squadra ai propri tifosi, con vantaggi e promozioni particolari per tutti coloro che intenderanno sottoscrivere questa nuova carta.

